13 januari, de verjaardag van Boris Gardiner

Boris Gardiner werd op 13 januari 1943 geboren in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston. De zanger is in ons land in feite alleen maar bekend van de hit ‘I want to wake up with you’ uit 1986. Na die hit had hij in België een klein hitje met ‘You’re everything to me’, in Nederland werd het niets met die plaat. Gardiner begon zijn muzikale carrière in de jaren 60, als lid van Rhythm Aces en daarna in verschillende begeleidingsbands, als Byron Lee’s Dragonaires, Lee Perry’s Upsetters, Derrick Harriott’s Crystalites, Bunny Lee’s Aggrovators en The Now Generation Band en in de jaren ’70 had hij zijn eigen Boris Gardiner Happening. Nadat zijn hit uit 1986 een toevalstreffer was gebleken trok Gardiner zich weer terug om verder te gaan als sessiemuzikant en bassist in begeleidingsbandjes.

Boris Gardiner wordt vandaag 77 jaar.