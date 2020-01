Positieve vibe bij Toontje Lager in de Effenaar

Wie het in Eindhoven doorgaans over Toontje heeft, heeft het over Toontje van hierneffe, Toontje van de bakker, Toontje uit de kroeg of Toontje van vruuger. Had je het in de omgeving van Wageningen over Toontje, dan wist eenieder waar je het over had: Toontje Lager. Na een bestaan van slechts 7 jaar ging de groep in 1985 uit elkaar, en frontman Erik Mesie ging (niet geheel onverdienstelijk) op de solotour. In geheel nieuwe samenstelling is Toontje Lager, samen met Mesie, tegenwoordig weer bij elkaar. Vrijdagavond werd de Effenaar in Eindhoven aangedaan; Voor Mesie een soort van thuisconcert, want de zanger werd bijna 63 jaar geleden geboren in de Lichtstad.

Wie vooraf de setlist zou hebben bekeken, zou zich hebben afgevraagd niet per ongeluk bij de Top 2000 te zijn beland. Het grote aantal hits dat Toontje Lager in de lijsten heeft gehad is enorm.’Net als in de film’, ‘Zoveel te doen’, ‘Ben jij ook zo bang’ en natuurlijk ‘Stiekem gedanst’. Slechts een kleine bloemlezing uit het omvangrijke repertoire van de band. Nummers die iedereen van voor tot achter zou kunnen meezingen, en dat deed een voltallig Effenaar dan ook uit volle borst.

Net als die ene grote hit van Mesie zelf, ‘Zonder jou’, een vertaling van ‘Ohne dich’ van Munchener Freiheit, waarmee Mesie in 1986 in de top 10 belandde. Na de pauze werd er mee geopend, en het was alsof Mesie’s hit gewoon een nummer van Toontje lager was. De herkenbaarheid spatte immers zelfs van de minder bekende nummers af. Dat is mogelijk ook de kracht van de band, die samen met Noodweer, Kadanz en Het Goede Doel uit hetzelfde hout gesneden was, begin jaren ’80. Nederpop-bands die samen met de iets stevigere Doe Maar en de Frank Boeijen Groep de voorhoede vormden van de Nederlandstalige muziekscene.



Toontje Lager speelde voluit, ondanks een verkleinde grote zaal van de Effenaar. Het deerde Mesie en kornuiten niet, zo leek. Mesie vertelde ronduit over de totstandkoming van de nummers, de achtergronden, zijn eerste auto, zijn moeder die tijdens ‘Niks na de dood’ altijd de zaal verliet, en meer.



Met een gemiddelde leeftijd in de Effenaar van dik 40+, was de sfeer opperbest. Onbekenden van elkaar sloegen elkaar op de schouders bij het horen van de aanstekelijke nummers van de helden van weleer. Er werd knikkend ingestemd met de soms vals meegezongen zinnen door het mede-publiek, het kon de toegestroomde bezoekers niet deren dat de stemmen van de mede-publieksleden niet meer zo zuiver waren dan 35 jaar geleden.



Het was vooral de positieve vibe die Mesie vanaf het podium de zaal in slingerde, die zorgde voor een meer dan geslaagd concert. Nog steeds die zelfde poppy sound als vroeger, nog steeds die aanstekelijke, makkelijk meezingbare hits van vroeger. En dit alles zorgde voor een meer dan geslaagde avond in de Effenaar. Een geslaagde avond die je vrijwel structureel tegenkomt bij concerten van jaren ’80-bands. Aan Toontje Lager zal het niet liggen; die zullen graag terug komen naar Eindhoven. En Eindhoven zal ze graag weer onthalen.

