Eefje de Visser naar Hedon en Metropool

De inmiddels in Vlaanderen wonende Eefje de Visser brak met haar debuutalbum ‘De Koek’ uit 2011 onmiddellijk door. Met haar ingetogen muziek en een soort dichterlijke teksten wist ze zowel op haar albums als live iedereen te overtuigen. Ze groeide uit tot één van de meest interessante nieuwe Nederlandstalige artiesten. Het komende album, waarvan nummers als ‘Zwarte Zon’, ‘Bitterzoet’ en ‘Lange Vinnen’ al te beluisteren zijn, sluit een waardevolle periode voor Eefje af waarin zij energie en inspiratie voor de nieuwe muziek vond.

Donkere drums, dromerige synths en een catchy en zwoele sound. Met haar solo tour speelde Eefje de Visser vorig jaar in clubs en op festivals in binnen- en buitenland. Ze liet hier al een meer elektronisch geluid horen, waarmee ze inmiddels ook buiten de land- en taalgrenzen wordt opgepikt. Haar laatste single ‘Zwarte Zon’ is de volgende stap in deze richting, een bitterzoet, broeierig nummer over het afsluiten van een waardevolle periode en het vinden van nieuwe energie en inspiratie.

Het vierde album van Eefje de Visser verschijnt begin dit jaar en wordt in het voorjaar gelanceerd op release concerten in Nederland en België. Deze zomer speelt ze voor het eerst nieuw materiaal op Pukkelpop en Into the Great Wide Open, na de zomer zijn de clubs aan de beurt. Eefje staat in het kader van haar clubtour op 15 oktober in Hedon, Zwolle en op 29 oktober in Metropool in Enschede.