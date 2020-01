Other Lives komt met nieuw album

Het is 5 jaar geleden dat Other Lives hun laatste album ‘Rituals’ uitbracht. Deze week hebben ze het vervolg aangekondigd. ‘For Their Love’ is geschreven in het prachtige en rustige berglandschap van Oregon. Deze rust en vrijheid hebben ze op een griezelig goede manier weten te vertolken naar muziek en met het beluisteren van het album wordt je meegenomen in een vloedgolf van emoties.

Somber, vrolijk, opwindend en bevrijdend tegelijk weet Other Lives je het gevoel te geven alsof jij zelf tussen de Amerikaanse prairies waant. Frontman Jesse Tabish woont hier samen met zijn vriendin (en mede bandlid) in een traditionele ‘A-Frame’ cabine. Dit idyllisch huisje is gelijk het decor van de clip van hun nieuwste single ‘Lost Day’. Voor de productie van het album hebben Tabish en zijn bandleden de touwtjes zelf in handen genomen en besloten om alles zelf op te nemen. ‘For Their Love’ is vanaf 24 april overal te beluisteren.