Rowwen Hèze-frontman Jack Poels gaat solo

Jack Poels, bekend als voorman van Rowwen Hèze, tekent bij Snowstar Records voor zijn eerste soloalbum. Vandaag komt ook al direct de eerste single ‘Elf oaver elf’ uit, samen met de aankondiging van album ‘Blauwe Vear’ dat op 27 maart zal uitkomen.

De 62-jarige Jack Poels is bekend als zanger/gitarist van Rowwen Hèze, waarmee hij al 35 jaar optreedt. Tijd voor iets nieuws dus. Hij wordt live bijgestaan door Jan Hendriks (Doe Maar) en Bart Jan Baartmans. De begeleiding is klein waardoor de poëtische teksten nog meer opgloeien en licht werpen op de soms duistere wegen van het leven.



Het album ‘Blauwe Vear’ bevat 12 Nederlands/Limburgstalige ballades, die wijsheid ademen, kleurvelden schilderen en getuigen van oprechtheid. Liedjes die fans van het rustige werk van Rowwen Hèze dolenthousiast zullen maken. ‘Blauwe Vear’ is een openhartig album vol ingetogen americana muziek met kleine woorden over grote emoties. Geen polka of tex-mex, maar melancholie en weemoed; akoestische luisterliedjes van een man met een gitaar en een verhaal.

De muziek van de eerste single ‘Elf oaver elf’ is gebaseerd op Virginia May van Gregory Alan Isakov. Jack licht toe: “In de tekst van Virginia May las ik over een zoeklicht, een baken. Toen moest ik denken aan de foto’s die ik hier al jaren maak in mijn tuin van de kerk hier in het dorp. Het uitzicht is er altijd, onder alle weersomstandigheden. ’s Zomers loop ik in de schaduw van de kerktoren door het dorp en ’s nachts op de terugweg kijk ik omhoog hoe laat het is. Als ik op reis ga probeer ik vanuit de trein nog ’n laatste glimp op te vangen. De torenspits is een baken in weer en wind. Dat geeft houvast. Ze doet de tijd stilstaan. Het liefst op elf over elf.”