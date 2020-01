Della Mae – Headlight

De Amerikaanse country/bluegrass formatie Della Mae is na een pauze van ruim vijf weer terug met een nieuwe plaat. Niet wat je van ze gewend bent, maar daarom zeker niet minder fijn.

Della Mae is een in 2009 opgerichte band uit Boston die volledig bestaat uit vrouwen. Dat is toch niet iets wat je erg vaak ziet. Daarin onderscheidt de band zich dus al een beetje. Met hun tweede album werden ze genomineerd voor een grammy in de categorie beste bluegrass album met ‘This World Oft Can Be’. In 2015 besloot de band na het uitbrengen van hun derde plaat ‘Della Mae’ een pauze in te lassen. Na in 2019 weer een EP uit te hebben gebracht, komt in 2020 weer een volledige plaat uit genaamd ‘Headlight’.

Zoals al eerder vermeld is dit album anders dan wat de band eerder heeft uitgebracht. Ten eerste klinkt dit album veel voller, waar bij eerdere albums je soms wat energie mist is dat hier echt niet het geval. Het geluid op dit album is top. Ook zijn er voor het eerst een piano, elektrische gitaar en drums te horen, wat dus dat vollere gevoel verklaart. Een uitstekende keuze van de groep. Ze zeggen er zelf over dat dit album is geschreven op basis van wat ze zelf hebben doorgemaakt, niet alleen als groep, maar ook individueel. De plaat gaat namelijk over veranderingen. Ook de stemmen zijn weer beter geworden. Er komt wat meer emotie in. Al moet wel gezegd dat het album halverwege wat afzwakt. Het begint enorm sterk, maar wordt daarna echt wel een stukje minder.

Openingsnummer ‘Headlight’ is een te gek nummer. Hiermee pakt Della Mae je al gelijk vanaf seconde één. Een heerlijke opbouw, prachtige zang. De tekst van dit nummer is ook enorm sterk. Ze bezingen namelijk de krachtige boodschap van ons doorzettingsvermogen tegenover tegenspoed. Er staat ook een instrumentaal nummer op ‘Peg Monster’. Bij het horen van deze denk je gelijk aan een zaal vol mensen met cowboylaarzen die compleet los staan te gaan. Op ‘Working’ zingt een gospelkoor mee, dat zorgt voor het beetje extra wat dit nummer wel nodig heeft.

Dit is echt met afstand het beste wat Della Mae tot dusver heeft uitgebracht. Een zeer goede keuze om een aantal instrumenten toe te voegen aan de sound. De stemmen worden alleen maar mooier. Jammer dat dit soort muziek eigenlijk niet meer op de radio te horen is. Dit is veel beter qua compositie, qua gevoel. Een zeer mooie vooruitgang van de band (8/10) (Rounder Records)