Postuum David Bowie EP ‘Is It Any Wonder?’ binnenkort in de winkels

Parlophone records brengt op 14 februari de zes songs-tellende David Bowie EP ‘Is It Any Wonder?’ uit. De eerste song ‘The Man Who Sold The World’ is gisteren, op David Bowies verjaardag, verschenen. Vanaf 17 januari zal elke week een nieuw nummer van de EP worden uitgebracht.

‘The Man Who Sold The World’ komt van de ChangesNowBowie sessie die werd opgenomen voor radio door de BBC op David’s vijftigste verjaardag in 1997. Op 18 april zal er tevens een nieuwe versie verschijnen van het in 2017 uitgebrachte album ‘ChangesNowBowie’, dat zal bestaan uit 9 nummers.

Bowie zou gisteren 73 jaar zijn geworden. Daarnaast is het vandaag precies vier jaar geleden dat hij overleed. Om hem te herdenken gaven de Westertoren, de Zuidertoren en de Oudekerstoren in Amsterdam afgelopen dinsdag een carillonconcert.