Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Julian Sas in Luxor Live.

Concerttip vrijdag 10 januari: Julian Sas in Luxor Live

‘Stand Your Ground’ is de titel van het onlangs verschenen nieuwe Julian Sas album. Op dit tiende studioalbum en in zijn live-shows gaan de blues-rocker en zijn band back-to-basics. Compromisloos, aards en zonder fratsen. Fier, met passie en geloof in wat je doet en wie je bent.

Julian Sas

De hechte en hard werkende band staat bekend om hun energie en onvoorspelbaarheid op een bed van sterke licks en grooves. Julian Sas zelf is natuurlijk één van de grootste bluesartiesten die Nederland ooit heeft voort gebracht en behoort als gitarist tot de absolute top van Europa. Naast zijn fenomenale gitaarspel hoor je de funky Hammond-licks van Roland Bakker. De volgens Sas beste Julian Sas band ooit bestaat verder uit Fotis Anagnostou op bas en Rob Heijne op drums.