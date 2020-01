De Janse Bagge Bend gaat op 40-jarige jubileumtournee

De Janse Bagge Bend bestaat 40 jaar! Verschillende leden hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar aan stoppen denkt de band niet. Sterker nog: in 2020 gooit de band er een schepje bovenop om het jubileum te vieren. De band doet een flink aantal theateroptredens, maar maakt ook een bijzondere ronde langs een aantal Limburgse poppodia.

Janse Bagge Bend is enige Limburgstalige band die ooit een top tien hit scoorde. Met ‘Sollicitere’ behaalde de band in 1983 in zeven weken lijstopname de achtste plek in de Nederlandse Top 40 en de 15e positie in de Belgische BRT Top 30. Jan Smeets kon dat jaar niet meer om de band heen, en een optreden op Pinkpop was het gevolg. Dat daar een Bulldozer voor gehuurd moest worden om bij Smeets voor de deur enige dwang uit te oefenen, maakt het verhaal alleen maar mooier.

Het programma van de clubtour wordt een reis met hoogtepunten uit het uitgebreide repertoire van Janse Bagge Bend, aangevuld met nieuw werk. De shows zullen twee uur duren. Zoals gebruikelijk zal er volop aandacht zijn voor interactie met het publiek.

In 2019 viert de band zijn 40 jarig bestaan met een reeks optredens en een nieuwe CD getiteld ‘Veertig’. In maart speelt het negental in drie Limburgse poppodia: 15 maart in Nieuwe Nor in Heerlen, 27 maart in De Bosuil in Weert en 28 maart in Grenswerk in Venlo.