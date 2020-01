Burn-out voor Marco Borsato

Marco Borsato legt wegens persoonlijke omstandigheden al zijn werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer. In zijn carrière heeft Marco Borsato zich volgens eigen zeggen altijd voor meer dan 100% gegeven en dat vele jaren presteren onder hoge druk heeft nu zijn tol geëist.

De agenda van Marco is voor onbepaalde tijd volledig leeg gemaakt en dat betekent dus dat er voorlopig geen concerten en televisiewerkzaamheden plaatsvinden. Na een lange, zeer intensieve periode met vele hoogte- en dieptepunten heeft Marco Borsato een pauze nodig om uit te rusten en te werken aan zijn herstel.

“Wat ik doe is mijn lust en mijn leven maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan.” aldus Marco Borsato.

In oktober kwam Borsato nog in het nieuws, nadat uitkwam dat de zanger tien jaar geleden een affaire heeft gehad met pianiste Iris Hond. Het is niet bekend of het vreemdgaan van de zanger reden is van de burn-out, maar Leontien ging nadat de affaire van Marco in het nieuws kwam wel zonder Marco naar Aruba om zonder hem bij te tanken.