Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Fun Lovin´ Criminals in Paradiso.

Concerttip donderdag 9 januari: Fun Lovin´ Criminals in Paradiso

Fun Lovin´ Criminals werd met hun vernieuwende mix van rap, rock, blues en jazz, halverwege de jaren negentig in Europa razend populair, terwijl het thuisland de Verenigde Staten relatief koud bleef bij hits als ‘Scooby Snacks’ en ‘The Fun Lovin’ Criminal’. Onlangs verscheen ‘Another Mimosa’, het eerste studioalbum in 9 jaar tijd, wat een variatie op het thema van cultklassieker ‘Mimosa’ uit 1999.