9 januari, de verjaardag van Jimmy Page

James Patrick ‘Jimmy’ Page, geboren op 9 januari 1944 viert vandaag zijn 76e verjaardag. Jimmy Page, Brits muzikant, tekstschrijver en producer, bereikte internationaal succes als de gitarist en bandleider van Led Zeppelin. Page begon zijn carrière als sessie muzikant in Londen; rond half jaren ’60 was hij een van de meest gezochte sessiegitaristen in Engeland. Van 1966 tot 1968 maakte Page deel uit van de Yardbirds. Eind 1968 richtte hij Led Zeppelin op.

Page wordt wereldwijd beschouwd als een van de beste en meest invloedrijke gitaristen aller tijden. Rolling Stone magazine beschrijft Page als ‘de Paus van de power riffs’ en zette hem op plaats 3 van hun lijst met ‘100 Greatest Guitarists of All Time’. In 2010 plaatste Gibson Page op plaats 2 in hun lijst met ‘Top 50 Guitarists of All Time’. Tot twee keer toe trad Page toe tot de Rock and Roll Hall of Fame; als lid van de Yardbirds (1992), en als lid van Led Zeppelin (1995).