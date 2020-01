Nieuwe band van Jos Mennen heet Stadi-m

Velen denken dat het muzikale hart van Nederland klopt in Volendam, Voor hen die liefhebbers zijn van het Nederlandstalige lied mag dat misschien dan zo zijn, maar in het Limburgse bronsgroen eikenhout pompt al decennialang de kransslagader van de rockmuziek stevig de bloedsomloop rond. Bands als Heideroosjes, Pikkathrillaz, Vandale en the Rick Nolov Band etc lieten in het verleden al zien hoe ze tot ver buiten de regionale grenzen faam verwierven. Tegenwoordig zijn er artiesten als deWolff, Lesoir, Bridging the Divide en, nog nieuwer, Phoenix Ashes, waarvan sommigen ook internationaal flink aan de weg timmeren.

Limburg blijkt keer op keer weer een prima thuis te bieden aan uitstekende rockmuzikanten. Het is dan ook niet meer dan normaal dat er een trilling door muziekliefhebbend Limburg gaat als er in de tweede helft van 2019 steeds meer tekenen komen dat niemand minder dan Jos Mennen weer actief gaat worden in de muziek.

Mennen, uiteraard bekend als de frontman van eerst Zinatra, waarmee hij in de jaren 80 wereldfaam verwierf, en daarna met de band Mennen, nam eerst samen met de mannen van Zinatra en dus ook met Limburgs original gitaargod Gino Rerimassie een nieuwe Zinatra track op. Op 21 juni 2019 kwam ’This song is for you’ uit en her en der gingen rockminnende harten sneller kloppen. Helaas voor de fans bleef een wederopstanding van Zinatra uit. In oktober echter kwamen de eerste tekenen dat Jos Mennen een compleet nieuwe band begonnen was.

Deze band, stadi-M blijkt een feit te zijn als op 20 december jongstleden de debuutsingle ‘Sound on Mars’ uitkomt. Stadi-M bestaat naast Jos Mennen op bass en vocals uit Bart van Geleuken op Keyboards en Vincent Schot op drums.

Stadi-M wil pretentieloos muziek maken. Voor drie muzikanten ontstaat er een nieuw stadium, een muzikale reis, een zoektocht zonder restricties en zonder duidelijke kaders. Lange jamsessies resulteerden in nieuwe nummers die worden opgenomen in een eigen studio. De muziek van stadi-M is een blend van rock, dance en synth pop. Groovende beats, vette baslijnen, elektronische soundscapes en frisse gitaarlicks smelten samen en ondersteunen de zo gekende zang van Jos Mennen. ‘Sound on Mars’ klinkt alvast heel internationaal en je kan er niet meteen een sticker opplakken. Een topproductie die vergezeld gaat van een mooie videoclip.

Stadi-M heeft de laatste maanden hard gewerkt aan repertoire en heeft volgens Jos Mennen nu 12 songs klaarliggen voor release. Hoe, wanneer en in welke vorm de band haar werk gaat releasen wil Mennen nog even geheim houden, dat zal een verrassing worden volgens de zanger. Daarnaast is de band al haar eerste shows aan het boeken. Zal 2020 het jaar worden waarin we Stadi-M een naam van betekenis zien worden? De voortekenen stemmen hoopvol.