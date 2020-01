BULBUL – Break!

De Oostenrijkse formatie BULBUL is terug met een nieuwe EP. Deze plaat is uitgebracht als voorproefje van hun achtste album die in april uit zou moeten komen.

BULBUL bestaat al 20 jaar, maar is eigenlijk nooit echt doorgebroken. Zeker niet buiten Oostenrijk. Dat heeft zeker wel te maken met het type muziek dat ze maken. De muziek wordt namelijk omschreven als elektro dance metal, een hele aparte combi. Ze klinken een beetje als Primus op sommige albums, maar dan nog net even wat aparter. Vandaar dat ze ook wel de ‘Austrian weirdos’ worden genoemd. Hoewel ze dus al even bestaan komt hun tot dusver succesvolste plaat uit in 2014 ‘Hirn Fein Hacken’. De titel is wat misleidend, want er wordt ook Engels gezongen op de plaat.

Op ‘Break!’ is de muziek een stuk elektronischer dan wat ze op eerdere albums doen. Het is wel opgebouwd zoals fans van de band gewend zijn. Het zijn allemaal losse elementen die ze dan samenvoegen tot iets. Het gevoel wat je bij deze plaat krijgt is zoals eigenlijk bij elke plaat, lekker vaag. Op deze plaat is, in tegenstelling tot eerdere, het metal gehalte wel echt een stuk minder en op sommige nummers zelfs helemaal niet aanwezig.

Met het nummer ‘Going’, wat op de EP zelf als een hidden track op de plaat staat, laat de gitarist zien wel degelijk een prima solootje te kunnen spelen. Dat is ook wel gelijk met afstand het nummer op de plaat die er uit springt. Een nummer dat wel een beetje blijft hangen. De andere drie zijn nou niet echt noemenswaardig. Met als hoogtepunt, of in dit geval dieptepunt het nummer ‘Monkey Dancefloor’. Je denkt echt bij jezelf: Waar heb ik nu eigenlijk naar geluisterd?

Tijdens dance feestjes zal deze EP het misschien nog enigszins redelijk doen. Of op die evenementen waar nogal wat geütiliseerd wordt. Natuurlijk zijn er mensen die dit een stuk beter kunnen waarderen. Mocht je echt van de elektronische muziek zijn met een hoop extreme experimentele elementen erin, dan zou ik het wel een kans geven. Toen ik over de band las wekte het interesse op, maar hebben mij niet overtuigd, al stijgt het wel naarmate je het vaker hoort.(4/10) (Siluh Rec. / Rock Is Hell)