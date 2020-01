Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Snelle in het Burgerweeshuis.

Concerttip zondag 5 januari: Snelle in het Burgerweeshuis

019 is het jaar van Snelle! In het begin van het jaar werd hij door Radio 538 benoemd als artiest om in de gaten te houden. Daarnaast brak hij door met zijn Wintersessie op het online HipHop-platform 101Barz. Hierin is Snelle vooral als rapper te zien, maar hij heeft het afgelopen jaar bewezen genre-overschrijdend te werk te gaan door ook pop en organische invloeden in zijn muziek te verwerken. Dat deze combinatie bij het grote publiek aansloeg blijkt uit het succes van de Dubbel Platina single ‘Scars’, die een FunX Award voor ‘Best Song’ ontving. De song stond op de Platina EP ‘Beetje Bij Beetje’, die meer dan 75 miljoen keer gestreamd is op Spotify en op steun kon rekenen van onder andere Enzo Knol, Boef en Barend van Deelen.

Snelle werd met deze successen en zijn nummer ‘Alleen Maar Gelukkig’ met Jebroer als Serious Talent van 3FM benoemd. Afgelopen zomer was de artiest iedere dag op zomertour door Nederland en de rest van Europa en was hij ‘De Festival Act To Watch’ volgens de pers. De nationale hit ‘Reünie’ werd de Alarmschijf bij QMusic en kwam op #1 in de Nederlandse Top 40. Inmiddels is Snelle ook bij onze Zuiderburen opgevallen, in België stond ‘Reünie’ in de Top 10 Trending-lijst van YouTube en staat de song al een aantal weken in de Top 20 van de officiële Ultratop 50.

Op 24 oktober bracht Snelle zijn album ‘Vierentwintig’ uit, die binnen 24 uur een Gouden Status haalde en inmiddels meer dan 100 miljoen keer is gestreamd op Spotify. In oktober won Snelle in Sevilla een MTV Award voor Best World Wide Act. waarna hij met zijn compleet uitverkochte ‘24/7’-tour door Nederland zal gaan. Maak je borst nat voor een achtbaan waar je zeker op zit te wachten!