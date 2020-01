Win een gesigneerde vinyl EP van de Wild Romance

De enige echte pure, onversneden rockband van de lange landen is meer alive dan menig andere band. De Wild Romance hebben een prima ontvangen vinyl EP, ‘ The Veronica Tapes’ uit en in het komende jaar toeren ze daarmee alle bekende en onbekende rockspelonken in Nederland en ver daarbuiten helemaal plat. Daarnaast gaan de mannen de theaters in met hun ‘Out of Heaven’ theatertour. Maxazine her- en erkent de godfathers van de nederrock als de groeidiamanten die ze zijn, en ook komend jaar zullen we verslag doen van de avonturen van de Wild Romance waar en wanneer we maar kunnen.

Om het nieuwe jaar goed te beginnen mogen we van de Wild Romance maar liefst 2, door de band gesigneerde exemplaren van de vinyl EP ‘The Veronica Tapes’ verloten onder onze lezers.

Wat moet je doen? Like onze Facebook pagina en vertel hieronder wie je Wildest Romance is en waarom, en wie weet krijg jij deze topplaat straks thuisbezorgd met de zo gewilde handtekeningen van Dany, David, Otto, Jan, Gee en Edgar op de hoes! De winnaars worden op 12 januari geselecteerd. *

*Winnaars krijgen vanzelf bericht en worden vanwege de privacy regelgeving niet openbaar bekend gemaakt. Over de prijsvraag en winnaars kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers van Maxazine of de organisator zijn uitgesloten van deelname. Ook speciale accounts die als tweede account in het leven zijn geroepen om mee te doen aan prijsvragen worden uitgesloten.