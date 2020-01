De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 3 januari 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 3 januari 2020.

Nadat we de afgelopen weken jullie, ons onvolprezen en geliefde publiek hebben verwend met eindejaars- playlists vol met kerstmuziek, Top 2000, muziek en wat al dies meer is, allemaal om het jullie zo comfortabel mogelijk te maken, beginnen we dit nieuwe jaar gewoon weer met een volledig schone lei! Weg met die feestmuziek, genoeg daarvan! De recensenten van Maxazine hebben zich, terwijl jullie bij vergissing de laatste resten poedersuiker opsnoven van hun beste kant laten zien.

Allerlei lijstjes met fijne nieuwe muziek werden aan elkaar doorgestuurd, her en der werd op het scherpst van de snede gedebatteerd, nieuwe liefdes ontstonden en enkele jarenlange vriendschappen bleken na afloop onherstelbaar beschadigd, maar toch… het is gelukt. We beginnen het nieuwe jaar met een volledig nieuwe lijst in week 1. Ga er maar eens lekker voor zitten, hij is er! Wederom helemaal gratis en voor zonder er voor te moeten hoeven betalen! Waar krijg je zoiets nog? Celeste, Meyy, Lakshmi, Pearl Jam, Daara-J Family, ze zijn allemaal zonder enige moeite whatsoever terug te vinden in onze eerste officiële Spotify Playlist van 2020. Zo, nuff said ga maar luisteren !