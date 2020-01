Vandale transformeert naar Moondawgs

In april afgelopen jaar schreef Maxazine naar aanleiding van een mooi interview met de mannen van Vandale nog dat de band ‘niet te stoppen was’. De legendarische Nederlandstalige rockband uit Sittard had net het nieuws te verwerken gekregen dat hun legendarische frontman Bert van Klaveren, wegens zijn gezondheid de ‘Stale Verhale’ niet meer live kon brengen. De band, die net met de opnames van nieuw materiaal bezig was herpakte zich echter en ging door met gitarist Freek Bos als nieuwe leadzanger en frontman.

Vandale had grote plannen, zoals ze ook uitgebreid vertelden in ons interview. Dit leidde er toe dat ook Freek Bos liet weten de weg vrij te willen laten aan zijn rock broeders om hun plannen te realiseren. Freek kon de gevraagd inzet bij Vandale niet meer combineren met zijn andere muzikale bezigheden en besloot dus ook de band te verlaten.

Eddy Bopp en zijn mannen overzagen de situatie en besloten dat dit niet hetm oment was om bij de pakken te gaan neerzitten. Er werd doorgepakt op hert plan om Vandale om te vormen naar een engelstalige rockband.

In Mark Nunumete werd de perfecte zanger gevonden. Mark speelde al een gastrol op de mini-cd ‘BAM!’ van Vandale uit 2009, en was dus geen onbekende. Lezers zouden Mark ook nog kunnen kennen van bands als Right now, Double O’Six en Skilzz. Vandale is nu dus omgevormd naar een stomende en dampende Engelstalige rockband onder de naam Moondawgs. Moondawgs bestaat uit: Eddy Bopp, Eddie Claessens, Anton Masius en Mark Nunumete

Onlangs bracht de band haar eerste single en videoclip digitaal uit . Als ‘What’s going’ Down’ een voorbode is van wat we nog mogen verwachten van de band, dan is er nog veel moois onderweg.