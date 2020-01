De leukste concerten van Limburg in januari 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De recensenten van Maxazine Limburg laten hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in Limburg, de komende maand! Het concertseizoen moet dan wel nog echt beginnen, maar we hebben toch een aantal leuke pareltjes weten te vinden. Here we go!

● 9 Januari : The Analogues in het Theater aan het Vrijthof, Maastricht

The Analogues hebben zich ten doel gesteld alle ‘studio-albums’ van The Beatles integraal te vertolken; dit zijn de albums vanaf 1967 toen The Beatles zelf niet meer optraden. Deze muziek is door de Britse popgroep zélf dus nooit live gespeeld. Het vertolken van deze ‘moderne klassieke muziek’ vergt flink wat hulptroepen (in de vorm van strijkers en blazers) en een unieke verzameling bijzondere vintage-instrumenten (het ‘reizende Beatles-Museum’).

● 17 Januari : Tim Akkerman & Ivy League in de Nieuwe Nor, Heerlen

Na een succesvol jaar in 2017 met de singles ‘This Time It’s For Real’, de kersthit ‘Come On It’s Christmas Time’, een theatertour en reprise, keerde Tim Akkerman in 2018 terug met een ode aan zijn muzikale held Bruce Springsteen: Tim Akkerman sings The Boss. Tijdens deze tour, die ook de NIEUWE NOR aandeed, herontdekte hij zijn liefde voor Amerikaanse rock. Dat vormde de inspiratie voor zijn nieuwe, persoonlijke plaat ‘Lions Don’t Cry’ die hij op 17 januari 2020 samen met zijn band The Ivy League in Heerlen komt laten horen.

● 17 Januari: The Royal Dutch Scam in ECI Cultuurfabriek , Roeromond

‘Reelin’ in the years’… ‘Do it again’… ‘Rikki don’t lose that number’… De nummers van Steely Dan voeren je linea recta terug naar de jaren ’70. De tijd van Flower Power, lange haren, vrijheid en laid-back music die hard door je autospeakers klinkt. The Royal Dutch Scam brengt de sophisticated classic rock terug naar het podium. De rijke arrangementen, doorregen met jazz & blues en met een belangrijke rol voor de gitaar, vormen het raamwerk voor prachtige melodieën.

De band rond leadzanger en saxofonist Lo van Gorp slaagt er wonderwel in de complexe en wonderbaarlijk lekkere muziek met volle overtuiging te spelen. Een bijzondere live-ervaring, vol verrassing en herkenning. Met sappige anekdotes en speelse analyses licht The Royal Dutch Scam een tipje van de sluier op over de mystieke teksten en rock-poëzie, die Steely Dan zo kenmerken. Een heerlijke rockavond voor de muziekliefhebber pur sang!

● 18 Januari : Transformer festival in de Muziekgieterij, Maastricht

18 januari a.s. organiseert de Muziekgieterij alweer voor de 4e keer het Transformer festival; 4 indie parels, 1 bühne. Op het muzikale menu deze dag staan Squid (UK), Just Mustard (IE), Newmoon (BE) en Geoff Wyld (NL).

● 18 Januari : New Cool Collective in Grenswerk, Venlo

Anno 2019 is de Nashville sound terug van nooit geweest ! Op uitnodiging van Pieternel, de avontuurlijke ‘Nashville-girl’ uit Amsterdam, laten hedendaagse popmuzikanten horen in hoeverre zij beïnvloed zijn door namen als Bonnie Raitt, Dolly Parton en Chris Stapleton. Maar vooral op welke manier zij deze invloeden doorvertalen naar hun eigen liedjes. Line-up: Pieternel (en band), Judy Blank, Lovers and Lions.

● 18 Januari : Jonathan Jeremiah in Parkstad limburg Theater, Heerlen

De ‘Breder dan klassiek’ nieuwjaarstournee van Amsterdam Sinfonietta is een begrip in Nederland. De unieke optredens van het strijkorkest met artiesten uit de pop, jazz of wereldmuziek zijn elk jaar weer een groot succes. In eerdere edities werkte Amsterdam Sinfonietta samen met artiesten als Rufus Wainwright, Typhoon, Wende, De Dijk en afgelopen jaar Blaudzun.

In januari 2020 is het de beurt aan de Britse singer-songwriter Jonathan Jeremiah. Zijn debuutplaat ‘A Solitary Man’ uit 2011 kwam in Nederland al op nummer 3 binnen. Met Jules Buckley als arrangeur maakte Jeremiah nog twee albums die zijn populariteit in Europa bestendigden. In 2018 bracht hij ‘Good Day’ uit, waarmee hij zijn grootste tournee tot nu toe in Europa maakte. Volgend jaar beklimt hij met Amsterdam Sinfonietta de Nederlandse podia.

● 22 Januari : Lee Fields & the Expressions in Muziekodroom, Hasselt (Belgisch Limburg)

Soul en funklegende Lee Fields groeide op met het ritme en de blues van Memphis in de jaren ’60. Na een stilte van vele jaren kwam de old skool funk en soulzanger in de jaren negentig terug in beeld: als eerste artiest die in 1999 bij het fameuze soul en funklabel Desco (nu Daptone) een volledig album uitbracht, vervolgens met het uitstekend onthaalde My World (Truth and Soul) en als vaste zanger van Martin Solveigh. Op het podium staan muzikanten die hun sporen verdienden bij Amy Winehouse en die onovertroffen retestrakke, perfecte soul brengen.

Maar sinds zijn verbond met The Expressions, de huisband van platenlabel Truth & Soul, concentreert Fields zich vooral op traditionele soul uit de jaren vijftig en zestig. Sindsdien bracht hij zes nieuwe prachtplaten uit, met It Rains Love (2019) als laatste. Deze man is rauw, hees en teder!

● 24 Januari : Herman van Veen in Cutureel Centrum Maasmechelen (Belgisch Limburg)

Herman van Veen is in zijn genre volstrekt uniek. Geen Nederlandse artiest wordt zo gevierd in de internationale theaters als deze Utrechtse duivelskunstenaar. Hij speelt viool, zingt, componeert, schrijft, acteert, regisseert, schildert en is de geestelijke vader van de wereldberoemde stripfiguur-eend Alfred Jodocus Kwak. Hij reist met zijn voorstellingen de wereld rond van L’Olympia in Parijs, Carré in Amsterdam tot Carnegie Hall in New York.

Op 24 januari voegt hij aan dit lijstje opnieuw CC Maasmechelen toe. Na zijn fenomenale doortocht in 2017 komt Herman van Veen opnieuw naar onze schouwburg voor een concert ter ere van zijn vijfenzeventigste verjaardag. Het wordt ongetwijfeld een feest om naar uit te kijken!

● 25 Januari : The Bony King of Nowhere in C-Mine in Genk (Belgisch Limburg)

Bram -Bony King- Van Parys bracht onlangs met ‘Silent Days’ een dijk van een album uit. Live met onder meer Gertjan Van Hellemond (Douglas Firs) op gitaar en toetsen klinkt de band nog gracieuzer. The Bony King of Nowhere is helemaal terug. Gewaagder dan ooit bovendien. Wat begon met rauwe demo-opnames in een koude caravan groeide uit tot een open album dat radicaal breekt met het nauwe keurslijf van de brave popplaat. ‘Silent Days’ ontleedt de smart van een gebroken liefde en transformeert die in een weidse klank en intieme teksten.

● 25 Januari : Ten Years After in de Bosuil, Weert

1969. Wellicht het belangrijkste jaar uit de gehele muzikale geschiedenis. Jimi’s brandende gitaar, The Grateful Dead die voor pampus lagen en natuurlijk ook het legendarische nummer ‘I’m Going Home’ van Ten Years After. Zomaar een aantal dingen die plaatsvonden tijdens Woodstock en gebeiteld zijn in het geheugen van vele muziekliefhebbers. Momenten als dezen maakte 1969 een legendarisch jaar. Nu, meer dan 50 jaar later wordt deze roerige tijd nieuw leven ingeblazen door Leo Lyons, Joe Gooch en Damon Sawyer met hun band Hundred Seventy Split.

Leo Lyons, mede-oprichter van Ten Years After, maakte alles mee dat de wilde jaren ’60 en ’70 te bieden hadden. Daardoor is hij rustig een muzikaal veteraan te noemen. Zijn kompaan was door de jaren heen Alvin Lee, de originele zanger van de band. Hij overleed helaas in 2013 maar had de band aan het begin van de eeuw al verlaten. Hij werd opgevolgd door Joe Gooch die nu nog steeds de gitarist én zanger is van de band. Het trio wordt afgerond met Damon Sawyer die plaats neemt achter de drumkit. Samen zullen zij de legendarische set van Ten Years After uit 1969, van dat beruchte festival, opnieuw ten gehoren brengen. Oude tijden zullen deze avond zeker herleven!

