De leukste concerten van Brabant in januari 2020

Ben je een liefhebber van lekkere live muziek? Ben je op zoek naar wat leuks te doen? Dan ben je hier aan het juiste adres! De redactie van Maxazine Brabant laat je hier hun tips achter voor een fijne avond live muziek in Brabant, de komende maand!

● 04 januari: Jan Akkerman in de Cacaofabriek

Jan Akkerman (1946) behoort al ruim vijftig jaar tot de meest gerespecteerde gitaristen van Nederlandse bodem. Naast zijn rol in internationaal vermaarde groepen als Brainbox en Focus werkt hij samen met uiteenlopende nationale en internationale artiesten. Altijd weet Jan op eigen wijze elementen uit rock, jazz, blues, symfo en dance te combineren. Dit najaar verschijnt dan eindelijk (na 8 jaar wachten) zijn nieuwe studioalbum ‘Close Beauty’. En daaraan gekoppeld volgt dus een clubtour die Jan en zijn band vanavond in Helmond brengt.

Meer info

● 10 januari: Toontje Lager in de Effenaar

Iedereen kent ze wel: de kneiters van hits ‘Stiekem Gedanst’, ‘Net Als In De Film’ en ‘Zoveel Te Doen’. Toontje Lager, onder de bezielende leiding van zanger Erik Mesie, was begin jaren ’80 één van de populairste bands in het Nederlandstalig genre. De band is terug en viert dat met een integrale uitvoering van het album ‘Er op of Er onder’, bekend van de hits ‘Net Als in de Film’, ‘Ben Jij Ook Zo Bang’ en ‘Lente in Twente’. Maar natuurlijk komen ook al die andere hits voorbij zoals ‘Vroeg of laat’, ‘Stiekem gedanst’, ‘Zoveel te doen’, ‘In gedachten’, ‘Het doet pijn’ en het gevoelige ‘Zonder jou’, de solohit van Erik Mesie uit 1986.

Meer info

● 11 januari: New Cool Collective naar Mezz

Trek je dansschoenen maar aan want New Cool Collective komt terug naar Mezz! De band vierde afgelopen jaar haar 25-jarige jubileum. Dit najaar wordt het feest voortgezet met de release van hun twintigste album, waar ze het tempo nog meer weten op te voeren. De band is al jaren pionier in de jazz scene en met een unieke mix van jazz, dance, latin en salsa hebben de mannen duidelijk een eigen stijl op de kaart weten te zetten.

Meer info

● 15 januari: Tim Knol in De Schalm

Na het verschijnen van zijn titelloze debuut in 2010 ging het hard met Tim Knol. De plaat kreeg lovende kritieken, single Sam werd een hit. Nederland maakte kennis met Tim Knol en was gelijk overtuigd van zijn talent. Dit bevestigde hij met Days, zijn tweede album. Hij speelde op alle grote festivals, in talloze clubs en deed verschillende theatertours. Tim groeide uit tot een grote naam in de Nederlandse popmuziek. Nu is hij te zien in een nieuw theaterconcert Lost & Found 2, waarin hij veel werk van de nieuwe cd, maar ook een aantal mooie covers speelt, waarover hij ook deze keer prachtige verhalen vertelt.

Meer info

● 17 januari: Vipers naar De Pul

De Pul viert het 50 jarig jubileum van de band Queen met onze Italiaanse vrienden van tribute-act Vipers. De muziek van de Britse band Queen is na 50 jaar na oprichting nog altijd onverminderd populair. Brian May, Freddie Mercury en Roger Taylor vonden elkaar in 1970 in Londen. John Deacon sloot een jaar later aan. In 20 jaar tijd groeide Queen uit van intellectuele rockband tot de grootste stadionact van zijn generatie. Mercury overleed in 1991, maar Queen’s muzikale nalatenschap is nog altijd springlevend.

Meer info

● 22 januari: Jazz Orchestra of the Concertgebouw & Joshua Redman in de Concertzaal Tilburg

Een van de meest legendarische jazzmuzikanten van dit moment, saxofonist Joshua Redman, treedt op met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw. De toonaangevende bigband staat speciaal voor deze gelegenheid onder leiding van Amerikaanse dirigent Jim McNeely, die sinds 2011 als chef-dirigent aan het Duitse Frankfurt Radio Big Band is verbonden. Op het programma staat muziek van zowel Joshua Redman en Jim McNeely, geschreven in opdracht van en gebruikt met vriendelijke toestemming van de Frankfurt Radio Big Band.

Meer info

● 24 januari: Kraak & Smaak naar 013

Het Nederlandse producertrio Kraak & Smaak komt terug naar Tilburg met hun gerenommeerde live band! Al sinds het verschijnen van hun debuutalbum ‘Boogie Angst’ (met hitsingle ‘Squeeze Me’) reizen de heren met hun eclectische mix van electronica, funk, disco en soul de hele wereld over. De liveband, met vaste vocalisten Ivar en Berenice, staat dan ook alom bekend om hun rock ’n roll attitude en stond eerder op festivals zoals Glastonbury, EXIT en Sziget. Vorig jaar waren de heren terug met hun track ‘I’ll Be Loving You’ en met remixes voor diverse internationale acts. De nieuwste single ’24HR Fling’ is nu uit en biedt alvast een mooi voorproefje voor het in het najaar te verschijnen nieuwe album.

Meer info

● 25 januari: The John Martyn Project in De Groene Engel

The John Martyn Project is een uniek eerbetoon aan de muziek van de door velen bewonderde Engelse gitarist en zanger John Martyn. Hoewel het oorspronkelijk bedoeld was als een eenmalige gebeurtenis, besloten Blythe Pepino, Kit Hawes, Pete Josef en Sam Brookes na enkele zeer succesvolle concerten in uitverkochte zalen in de UK met dit project te gaan touren.

Meer info

● 27 januari: Nick Cave in Muziekgebouw Eindhoven

Na uitverkochte zalen in Australië en Nieuw-Zeeland, en met een uitverkochte tournee door Noord-Amerika voor de boeg, zal Cave in januari 2020 terugkeren naar Europa. Tijdens deze reeks van muziek- en open discussie-evenementen beantwoordt hij vragen die het publiek rechtstreeks mag stellen en zal hij een aantal van zijn meest geliefde songs op piano uitvoeren. Omschreven door Cave als “an exercise in connectivity” is geen enkel onderwerp heilig en wordt het publiek juist aangemoedigd om gedurfd, uitdagend, confronterend en niet bang te zijn.

Meer info

● 30 januari: Mevrouw Tamara in Willem Twee

Eigenzinnige, verhalende muziek met invloeden van My Brightest Diamond, St. Vincent en Radiohead. Haar oprechte, breekbare maar soms ook kritische teksten laten je nadenken over het leven dat ineens onalledaags lijkt. De omarmende instrumentatie biedt een warm bed waarin je je dromend mee kan laten voeren in deze gedachten. Mevrouw Tamara deed optredens in o.a. Paradiso, De Kleine Komedie, TivoliVredenburg, Van Gogh Museum en in Londen, Milaan en Keulen. Ze werkte samen met o.a. gitarist Anne Soldaat, een orkest, saxofonist/componist Marc Alberto, producer Jurriaan Sielcken en violist/producer Myrthe van de Weetering. Voor haar nieuwste album ‘In je hoofd’, dook Mevrouw Tamara in het hoofd van mensen die mentaal in de knoop zitten, om het taboe omtrent deze onzichtbare conflicten te doorbreken.

Meer info