1 januari, de verjaardag van Alpha Blondy

Alpha Blondy, geboren als Seydou Koné op 1 januari 1953 te Dimbokro, Ivoorkust, viert vandaag zijn 67e verjaardag. Hij verwierf grote bekendheid door het in het Frans en Engels zingen van teksten, hij haalde zijn inspiratie uit de liedjes van Bob Marley. Mede hierdoor wordt hij ‘erfgenaam van Marleys troon’ genoemd. Hij is zeer bekend in West-Afrika, Europa en de Verenigde Staten. Hij werd grootgebracht door zijn oma, die hem leerde uit de Koran. Hij leerde de Franse taal door uit de Bijbel te lezen. Zijn oma gaf hem de bijnaam ‘blondy’, dat zoveel betekent als ‘bandiet’. Zelf voegde hij daar het woord ‘alpha’ aan toe, dat ‘begin’ betekent. Zijn naam houdt dus kortweg ‘eerste bandiet’ in.