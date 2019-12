Wooden Soldiers – Wooden Soldiers

Na twee EP’s te hebben uitgebracht is het tijd voor het eerste volwaardige album van Wooden Soldiers. Drie jaar na hun laatste EP ‘Second’ komt de band met het self titled debuut. En wat is dit een prachtig debuutalbum geworden!

Wooden Soldiers is een Utrechtse band die zich vooral bezighoudt met Folk muziek. Vaak wordt hun muziek omschreven als dreamfolk. De band is ontstaan op een nogal ongebruikelijke manier. De oprichters besloten uit elkaar te gaan. Ze zijn samen nummers gaan schrijven om over de relatiebreuk heen te komen. Na de twee EP’s besloot de band zich tijdelijk terug te trekken om hun eigen sound te herontdekken.

De plaat is echt mooi geworden. Wat meteen opvalt is de prachtige meerstemmigheid, in elk nummer klinkt die zo geweldig. Ook de viool en gitaar, met name de akoestische, komen in dit album mooi naar voren. Verder klinkt de productie ook nog eens professioneel. Door dit alles is dit album iets wat het internationaal meer dan prima zou doen onder de folk liefhebbers en misschien nog wel daarbuiten. De nummers liggen stuk voor stuk lekker in het gehoor, ze geven je een vrolijk gevoel.

Het nummer ‘You Know’ doet je wat denken aan Fleetwood Mac, zeker als de zangpartij erin komt. Dit is ook een nummer waar die viool een mooie toevoeging geeft. De instrumenten op ‘The Garden Part II’ hebben dan weer iets weg van een Paul Simon nummer. ‘Carry’ laat de prachtige samenzang van de groep mooi horen. Op dit nummer komt ook een emotionele elektrische gitaarsolo eventjes opzetten wat perfect past bij de tekst en sfeer van dit nummer. Bij ‘The Joker’ krijg je vanaf moment één gelijk dat vrolijke gevoel, dat heeft voor een groot deel te maken met de ukelele die vanaf de eerste seconde zachtjes meedoet en later wat beter te horen is. Halverwege zit er een tempowisseling die het nummer wat vlotter maakt. Dit is een toekomstig publieklievelingetje waar op het einde de hele zaal meezingt en klapt.

Dit wordt echt een band voor de toekomst. Nederland mag trots zijn op bands als Wooden Soldiers. Ons landje is weer een geweldige band rijker. Als ze deze standaard vol kunnen houden gaan ze over een tijdje de folk festivals over de hele wereld langs. Stuk voor stuk getalenteerde musici met een unieke sound en die samenzang, wauw. (9/10) (eigen beheer)