Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: EPIQ New Year’s Eve in de Ziggo Dome.

Concerttip dinsdag 31 december: EPIQ New Year’s Eve in de Ziggo Dome

Alle Hardstyle liefhebbers opgelet: Op dinsdag 31 december zal EPIQ de Ziggodome overnemen om deze avond op zijn kop te zetten! Deze avond zal je te maken krijgen met hardstyle, RAW en frenchcore. De avond start om 20:00 en eindigt om 07:00 s’ochtends.

Line-up:

Primeshock, Demi Kanon, Sound Rush vs Demi Kanon, Sound Rush, Hardstyle top 10, Frequencerz, Devin Wild, Devin Wild vs Rebelion, Psyko Punkz vs Frequencerz, Psyko Punkz,

D-block & S-te-fan vs D-sturb, Tilt Mode, Act Of Rage, Rebelion, Act Of Rage vs Sefa, Villain.