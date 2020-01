2019 was voor Maxazine weer een topjaar. We hebben ons 10-jarig jubileum gevierd, veel concerten mogen bezoeken, mooie interviews kunnen houden, een hoop mooie foto’s kunnen maken en een enorme berg cd’s mogen recenseren. Ook zijn we gestart met Maxazine België en zijn onze bezoekersaantallen tot recordhoogte gestegen, waarvoor onze dank. Langs deze weg willen wij van Maxazine; de redactie, de fotografen, de recensenten en een ieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd en natuurlijk iedereen die ons gesteund heeft een fantastisch, gezond, liefdevol en natuurlijk een muzikaal 2020 toewensen. Gelukkig Nieuwjaar!