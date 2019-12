31 december, de verjaardag van John Denver

Henry John Deutschendorf werd op 31 december 1943 geboren in het beroemde plaatsje Roswell in New Mexico. Deutschendorf begon hij zijn zangcarrière als John Denver bij Folkgroep The Mitchell Trio, en richtte zich hiermee vooral op politieke en sociale satire. De naam veranderde snel in Denver, Boise & Johnson. In 1969 begon John zijn solocarrière en als countryzanger scoorde hij in ons land een handjevol hits. Ook speelde hij in een paar films. Hij kocht in 1997 een vliegtuig, een Rutan Long-EZ, en ironisch, gezien de eerste hit die hij schreef, ‘Leaving on a jetplane’, verliet hij de wereld op 12 oktober 1997 via die jetplane. John Denver stortte op 53-jarige leeftijd als piloot van zijn eigen vliegtuigje neer bij de kust van Monterey Bay.

In de veel te korte carrière van John Denver scoorde hij grote hits als ‘Take Me Home, Country Roads’, ‘Annie’s Song’, ‘Perhaps love’, ‘Calypso’ en ‘Thank God i’m a country boy’.