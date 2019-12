Cat Stevens – Back To Earth 40th anniversary

40 jaar na de oorspronkelijke release van ‘Back To Earth’ besluit Cat Stevens dit album nogmaals uit te brengen, opnieuw gemixt. Hiermee komt er dus geen nieuwe muziek uit. Het laatste album met nieuwe muziek dateert uit 2017 met ‘The Laughing Apple’.

Cat Stevens, die tegenwoordig door het leven gaat als Yusuf Islam, behoeft eigenlijk geen introductie meer. Hij heeft wereldhits op zijn naam staan. Denk hierbij aan ‘Wild World’, ‘Morning Has Broken’ en het prachtige ‘Father And Son’. Met zijn karakteristieke stem en de kracht van de teksten veroverde hij de wereld. In 1977 heeft Cat Stevens zich bekeert tot de Islam en heeft daarbij besloten zijn naam te laten veranderen tot Yusuf Islam. Na 28 jaar was het tijd om terug keren in de muziek en bracht in 2006 ‘An Other Cup’ uit.

Het album ‘Back To Earth’ bracht Stevens daarom ook uit als afscheid voor zijn fans. Hij probeerde op dit album door zijn teksten uit te leggen waarom hij besloot zich terug te trekken uit de muziekwereld. De opnieuw gemixte uitgave maakt de betekenis van de nummers wat duidelijker. Dit komt doordat de nummers net even wat meer ruimte hebben, zowel tussen de nummers als in de nummers zelf. Muzikaal klinkt het zoals je van Cat Stevens mag verwachten, met de teksten is hij wel avontuurlijker op dit album. Zeker als je je goed in de teksten gaat verdiepen, is dit echt wel een prima album. Het is goed te horen dat hij op een keerpunt in zijn leven en dat geeft kracht aan dit album. Het zijn geen losse nummers, het vertelt een verhaal.

Met nummers als ‘Just Another Night’ en ‘Last Love Song’ probeert Stevens uit te leggen wat hem heeft doen besluiten zich terug te trekken uit de spotlights. Hij verwoord dit uiteraard wel dat je het niet gelijk zal merken wanneer je naar de nummers luistert.

Het album is er dus wel degelijk op vooruit gegaan ten opzichte van het origineel. De nummers zijn beter te begrijpen. Een goede kans om dit album te herontdekken, het kreeg in de jaren ’70 toch niet echt de waardering die het wel verdient. In de loop van tijd is het zelfs een beetje een vergeten album geworden. Goede keuze dus om het opnieuw uit te brengen. (7/10) (Cat-O-Log Records/BMG)