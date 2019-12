Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Bökkers in Paradiso.

Concerttip maandag 30 december: Bökkers in Paradiso

Bökkers keert terug naar Amsterdam. Wat ooit begon als een coverband van de boerenrockband Normaal is nu uitgegroeid tot een op zichzelf staand rockfenomeen. Vijf studioalbums en verschillende optredens op festivals als Zwarte Cross, Down the Rabbit Hole en Paaspop verder, warmen de heren zich nu op voor de release van het nieuwe album ‘Leaven in de Brouweri-je’. Opgenomen aan de voet van de Luttenberg klinkt het zesde album landelijk en is de single ‘Duutse Grens’ al vooruitgesneld. De Sallanders hebben er inmiddels een traditie van gemaakt om de (uitverkochte) grote zaal van Paradiso ondersteboven te zetten met hun stevige dialectrock en bijzondere gasten. Hef je bierglas en brul mee met moderne klassiekers als ‘Annie Uut De Bochte’, ‘Jezus’ en ‘Baat Het Niet Dan Schaadt Het Niet’.