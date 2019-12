29 december, de verjaardag van Milly Scott

Marion Henriëtte Louise Molly werd op 29 december 1933 in Den Helder geboren. De van Surinaamse afkomst geboren Molly is nu bekend als actrice, onder anderen door de gevangenisserie Vrouwenvleugel, maar als Milly Scott was ze al jaren bekend als zangeres. In 1966 deed Milly Scott namens Nederland mee met het Eurovisie Songfestival, met het nummer ‘Fernando en Philippo’. Scott werd 15e van de 18 deelnemers, maar dat mocht de pret niet drukken. Slechts Frankrijk, Monaco en Italië eindigden nog lager. Oostenrijk won met Udo Jürgens en het liedje ‘Merci chérie’.