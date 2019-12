Justin Bieber kondigt nieuw album en nieuwe tournee aan

Goed nieuws voor fans van Justin Bieber op deze Kerstavond. In 2020 zal de Canadese artiest zijn fans verblijden met een nieuw album, een documentaire en daarnaast gaat hij ook nog eens op tournee. Op 3 januari zal hij een voorproefje brengen in de vorm van zijn nieuwe single ‘Yummy’. Dit alles heeft Bieber aangekondigd in een Youtube-clip.

Of de zanger ook naar Nederland komt is nog niet officieel bekend, aangezien de aangekondigde tourdata van mei tot en met september bestrijken in Canada en de Verenigde Staten. Officieus is aan Maxazine bij zijn vorige tournee al gemeldt dat hij ook deze tournee weer naar Nederland en België zal komen.

Dat er een nieuw album aan zat te komen was min of min al bekend. In maart gaf de zanger al aan te werken aan een nieuw album, alleen hebben persoonlijke problemen de release uitgesteld tot 2020. Zijn laatste album ‘Purpose’ komt uit 2015, en kwam op 1 binnen in de albumlijsten. Het stond in totaal 179 weken achtereen in de Album Top 100, met 1 week onderbreking.

In oktober 2016 stond Bieber nog tweemaal in het Sportpaleis in Antwerpen en tweemaal in het Gelredome in Arnhem. Alle concerten waren destijds in no time uitverkocht.