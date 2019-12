Bakermat brengt verfrissende show in 013

“Na afgelopen jaar met mijn live-show over de wereld te hebben gespeeld, ga ik dan eindelijk ook twee shows in Nederland doen! Ik speel niet vaak in NL dus het worden sowieso hele bijzondere shows, heb er veel zin in en hoop jullie daar te zien!”

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Lodelijk Fluttert, als dj beter bekend als Bakermat, de hele wereld over gereisd voor zijn muziek. Hoewel hij in het begin van zijn carrière (2012) nog ‘alleen’ door Europa toerde, heeft hij inmiddels al de hele wereld gezien met zijn draaitafel. Begin dit jaar draaide hij uitverkochte shows in grote Europese steden als Parijs en Londen, maar hij was afgelopen week nog voor een show in Zuid-Afrika en gaat tot slot het jaar afsluiten in Brazilië. Met zijn feel-good muziek verovert Lodewijk sinds 2012 al de wereld. Eén van die twee enige Nederlands shows speelde afgelopen hij vrijdag 20 december in een helaas niet-uitverkochte 013, in Tilburg.

De avond begon rustig, met een set van het Belgische duo Curtis Alto, die bijna een uur speelde. Mensen sijpelden binnen, stonden nog even buiten te roken en haalden wat te drinken terwijl Curtis Alto, het voorprogramma begon. Zij begonnen om kwart voor negen en draaiden tot half tien. Het genre zou je kunnen omschrijven als house, met een kleine hint naar edgy electro.

Rond half 10, toen het voorprogramma het publiek al een beetje had opgewarmd, begon de zaal voller te worden en drongen de mensen zich voor in de zaal. Een dj-booth, bijna net breed als het podium, met groot verlichte letters die BAKERMAT schreeuwde, was het decor van de show.

De avond van het hoofdprogramma begon niet alleen met Lodewijk zelf achter de draaitafel, maar een heuse saxofonist kwam tevoorschijn en klom op de meterslange dj-booth van de dj! Gekleed in dezelfde bijzonder blazer, typisch kenmerkend voor Lodewijk – dit draagt hij tijdens al zijn shows – stal de saxofonist de show en liet hij zijn muzikale kunsten horen. De nummers van Lodewijk staan bekend om hun vrolijk geluid; bij EDM (electronic dance music) wordt vaak gedacht aan house, trap, drum & bass of techno, maar Bakermat produceert alles behalve dat. Zijn muziek is lastig in een bepaalde genre te stoppen, maar zijn melodische sound en ongekende kijk op muziek is verfrissend in de dance scene. Met bijna vier miljoen luisteraars op Spotify is hij een van de grote jongens in het genre. Hoewel hij sinds 2013 een aantal singles heeft uitgebracht, heeft hij nog weinig nummers in totaal uitgebracht; drie EP’s, en vooral erg veel singles, remixes, en radio edits.

Ondanks dat de vrolijke en opgewekte feel-good nummers lekker wegluisterden, was een show van 75 minuten met alleen dit soort muziek wel erg lang. Naast de saxofonist, was er ook een gitarist aanwezig die de nummers met riffjes op de gitaar meespeelde. De nummers uit de ‘setlist’ werden afgewisseld: een nummertje met alleen de dj, een nummertje met de saxofonist, een nummertje met de gitarist, enzovoorts. Later werden nog enkele nummers met zowel de saxofonist én gitarist gespeeld. Zij waren wel echt diegene die het dynamisch en interessant maakten, de zaal ging ook erg goed op hen. Lodewijk stond alleen achter zijn (hoge) dj-booth, en af en toe kon je twee armen in de lucht zien- maar dat was het dan ook wel. Op zich wel logisch, want echt meer kan je als dj niet echt doen, maar toch was het als show an sich niet erg spectaculair. Zelfs de live-bandleden die de twee instrumenten bespeelden gingen op een gegeven moment vervelen. Hits als ‘Living’, ‘Baby’, en zijn nieuwste single ‘Bainaná’ deden het goed, het publiek kende ze en mensen dansten. Toch ging het publiek niet helemaal uit hun dak en bleven er ook genoeg mensen zachtjes wiegend met hun heupen staan, met hun nek boppend op de beat.

Wanneer de saxofonist of gitarist weer een solo speelde, juichte de zaal hard en dat was dan ook het hoogtepunt van een nummer. Toch, na een aantal nummers heb je die twee instrumenten toch ook wel weer gezien en is het mooi geweest. Het was leuker geweest als Lodewijk meerdere live-muzikanten mee had genomen, de set meer had aangekleed als een echte show, en/of zelf wat meer op de voorgrond was getreden. De avond heeft het publiek hem eigenlijk helemaal niet gezien, wat erg zonde was. Al met al, het was een interessante avond. Lodewijk heeft de hele wereld over gereisd als Bakermat met zijn Bakermat Circus (wereldtour), en daardoor lagen de verwachtingen heel hoog. Deze zijn helaas niet helemaal waargemaakt, aangezien vele elementen misten in de Nederlandse show om het toch een onvergetelijke avond te maken. Desondanks was het een leuke invulling met makkelijke en vrolijke dance-hitjes voor de vrijdagavond.

Toen Lodewijk om 22.45 zijn set afrondde, werd de avond nog afgesloten met de Nederlandse Oliver Weiter, die tot half een door bleef draaien. De meeste mensen verlieten de zaal al, maar de mensen die doorgingen hebben een mooie avond gehad met drie verschillende dj-acts.

Foto’s (c) Wyona Latupeirissa / Maxazine