Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Kovacs & Metropole Orkest in De Oosterpoort.

Concerttip maandag 23 december: Kovacs & Metropole Orkest in De Oosterpoort

Sharon Kovacs, de zangeres met het kortgeschoren haar en het rauwe en donkere stemgeluid. In december staan dit jonge talent en het Metropole Orkest opnieuw samen op het podium.

Kovacs

In 2013 maakte de wereld kennis met de Brabantse Kovacs. Ze bracht haar debuutsingle ‘My Love’ uit waarna optredens op o.a. North Sea Jazz en Lowlands volgden. Haar eerste volledige album ‘Shades of Black’ kwam in 2015 in 36 landen uit. In Nederland stond Kovacs in de hitlijsten direct op nummer 1. Niemand kon er meer omheen: Kovacs is een klasse apart. Haar rauwe en donkere stem gaat door merg en been en haar songs zijn stuk voor stuk puur en oprecht. Met haar muziek en bijzondere verschijning stond ze in uitverkochte zalen, verzamelde ze meerdere awards en kreeg ze ruim zestig miljoen views op YouTube.

Metropole Orkest

In 2016 startten het Metropole Orkest en Kovacs hun samenwerking en lieten ze in Hilversum en Amsterdam de bijzondere orkestratie van ‘Shades of Black’ horen. Nu wordt ook haar tweede album vertaald naar orkestrale muziek. De plaat ‘Cheap Smell’ bracht ze in 2018 uit en werd vernoemd naar de band waar ze in speelde voordat ze doorbrak. Met dit album is ze op zoek naar de positieve momenten in donkere tijden.