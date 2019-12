John Fogerty en Peter Frampton naar Holland International Blues Festival

Zaterdag 13 juni treedt John Fogerty op tijdens het Holland International Blues Festival. De Creedence Clearwater Revival zanger en gitarist sluit de vijfde editie van het festival in Grolloo af. Voor vrijdag zijn Peter Frampton en Hannah Wicklund and the Steppin Stones bevestigd. Op donderdag 11 juni, de extra festivaldag vanwege het jubileum is Southern Avenue aan het programma toegevoegd.

Met een carrière van meer dan vijf decennia wordt John Fogerty beschouwd als een van de invloedrijkste muzikanten in de rockgeschiedenis. Hij werd bekend als de oprichter van Creedence Clearwater Revival, waar hij de leadzanger, leadgitarist en belangrijkste componist was. Nadat de band in 1972 uit elkaar ging, begon Fogerty aan een solocarrière. Rolling Stone roemde hem als een van 100 Grootste Gitaristen, 100 Grootste Componisten én 100 Grootste Zangers. Zijn laatste album ’50 Year Trip: Live At Red Rocks’ verscheen in november.

Peter Frampton begon zijn muzikale carrière als zanger en gitarist van The Herd, voordat hij, nog steeds maar 18 jaar, de band Humble Pie oprichtte. Nadat hij die verliet, verhuisde Frampton naar de VS om solo verder te gaan. Hij bracht binnen vijf jaar vijf albums uit; de laatste, de liveplaat ‘Frampton Comes Alive!’, werd zijn grote doorbraak. Het album werd alleen in de VS al acht miljoen keer verkocht en bracht monsterhits voort als ‘Show Me The Way’ en ‘Baby, I Love Your Way’. Het optreden in Grolloo maakt onderdeel uit van zijn afscheidstournee om gezondheidsredenen.

Zangeres, componist en guitarist Hannah Wicklund richtte haar band op in 2006 – toen ze nog maar acht jaar oud was. De band begon met covers maar is uitgegroeid tot een fenomeen met meer dan 2500 optredens en drie volledige albums op hun naam. Ze staan bekend om hun scheurende gitaren en dito vocalen. Vorige jaar verscheen het laatste album ‘Hannah Wicklund & The Steppin Stones’ dat jubelende recensies kreeg.

Southern Avenue is een energieke, jonge band uit Memphis die aan de daar bestaande soul-, blues- en gospeltradities eigen smaakje toevoegt. De groep heeft een contract bij het legendarische Stax label, bracht in 2017 hun titelloze debuutalbum uit en zag dat op nummer 6 binnenkomen in de US Billboard Top Blues Albums Chart. Het behaalde ook nog eens de eerste plaats in de iTunes Blues Chart. Hun tweede album ‘Keep On’ kwam uit in mei.

LINE UP HOLLAND INTERNATIONAL BLUES FESTIVAL 2020

Donderdag 11 juni: DeWolff, Curtis Salgado, Danielle Nicole, Southern Avenue

Vrijdag 12 juni: Beth Hart, Peter Frampton, Waylon & The Blizzards, Walter Trout, Hannah Wicklund and the Steppin Stones

Zaterdag 13 juni: John Fogerty, Laurence Jones, The War and Treaty, Chris Cain