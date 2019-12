Hef komt met erg persoonlijk nieuw album

Een van de bekendste straatrappers van Nederland, beter bekend als Hef, beleeft momenteel de beste periode uit zijn 10-jaar durende carrière. Zo behaalde hij eerder dit jaar voor het eerst de nummer-1-positie met zijn album ‘Koud’ (met daarop de gouden single ‘De Wereld is van Jou’ met Kevin), en werkt hij als A&R manager voor Top Notch en Noah’s Ark met artiesten als Josylvio, Sevn Alias en Ronnie Flex.

Tegelijkertijd maakte Hef op persoonlijk vlak juist een moeilijk jaar door; zo verloor hij veel dierbaren, waaronder vriend en collega-rapper Feis. Deze emotionele gebeurtenissen resulteerden in ‘Tranen’ – de titel van zijn nieuwe album waarop hij zijn verdriet en vreugde deelt in een aantal van zijn meest persoonlijke teksten tot nu toe. Hef zet de lijn voort die hij met ‘Koud’ heeft ingezet en levert pure, urgente rap vol quotables, altijd geworteld in realiteit, zoals we kennen van klassieke albums als ‘Hefvermogen’.

De intro-track ‘460 N Kings Road’ spelt het adres waar Hef aan het album werkte met onder andere bevriende hit producer Spanker, Kevin en broertje Crooks. Ook het artwork werd in L.A. geschoten, evenals twee videoclips, waarvan het soulvolle ‘Ik Probeer Het‘ al eerder verscheen. De tweede video ‘Drukken’ is net verschenen, samen met het album. ‘Tranen’ is vanaf nu overal te beluisteren.