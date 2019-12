Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: New Cool Collective in Gebr. De Nobel.

Concerttip zaterdag 21 december: New Cool Collective in Gebr. De Nobel

In december 2017 stond de achtkoppige, altijd goedgeklede band al bij ons in de grote zaal voor een fantastische avond. Reden genoeg om ze twee jaar later weer uit te nodigen om daar nog een schepje boven op te doen.

New Cool Collective vierde afgelopen jaar hun 25-jarig jubileum. Dit feest wordt komend najaar voortgezet met de release van hun twintigste album en een uitgebreide clubtour.

Het collectief toerde al over de hele wereld, won vele awards en weet met hun unieke mix van jazz, dance, latin, salsa, afrobeat en boogaloo iedereen aan te steken. Op het spiksplinternieuwe album weet New Cool Collective het tempo nóg meer op te voeren!

New Cool Collective bestaat uit saxofonist Benjamin Herman, gitarist Rory Ronde, drummer Joost Kroon, percussionisten Frank van Dok en Jos de Haas, toetsenist Willem Friede, bassist Leslie Lopez en trompettist David Rockefeller.