Debuutalbum Peter Beets & the Henk Meutgeert New Jazz Orchestra uit in januari

Vrijdag 10 januari komt het eerste album uit van Peter Beets & the Henk Meutgeert New Jazz Orchestra. De opname verschijnt op het label Magic Ball Jazz Records. Op dit album, ‘The Flying Dutchman’ geheten, gaat wereldpianist Peter Beets de confrontatie aan met de nieuwe 18-koppige bigband van jazzmaestro Henk Meutgeert, die nieuwe muziek schrijft en leidinggeeft aan deze bonte verzameling aanstormende talenten.

Henk Meutgeert staat bekend als een dynamische bandleider en energieke arrangeur. Peter Beets is een gelauwerd pianist die met zijn geraffineerde swing een heel orkest ‘meeneemt’. Door veel ruimte te laten voor persoonlijke invulling van de muzikanten zelf, maar toch de teugels strak in handen te houden wordt het maximale uit het moment gehaald bij zowel de musici als de luisteraar. Experiment en improvisatie gaan hand in hand met messcherpe swing en jazztraditie.

Het repertoire op dit album vat samen wat het orkest voor de toekomst in petto heeft met werken van componisten als Wagner, Chopin, Piazolla, Jobim en Ellington. Deze werken zijn gearrangeerd door Henk Meutgeert en worden aangevuld met nieuw werk van zowel Henk als Peter, waarbij het accent ligt op de essentie van de jazz: swing en improvisatie. Het album is live opgenomen in het Bimhuis en Concertgebouw.

Line up:

Peter Beets – Piano

Tijs Klaassen – Double bass

Wouter Kühne – Drums

Jasper van Damme – Alto saxophone

Mo van der Does – Alto saxophone

Floriaan Wempe – Tenor saxophone

Fernando Sanchez Bouzon – Tenor saxophone

Rik van den Bergh – Baritone saxophone

Jos van den Heuvel – Trombone

Peter Keijsers – Trombone

Pablo Martinez – Trombone (Concertgebouw)

Alba Pujals – Trombone (Bimhuis)

Bart van Gorp – Bass trombone

Libbe Oosterman – Trumpet

Suzan Veneman – Trumpet

Gidon Nunes Vaz – Trumpet

Ellister van der Molen – Trumpet (Concertgebouw)

Ian Cleaver – Trumpet (Bimhuis)

Abriel Ferreira – Trumpet