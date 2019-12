Ben l’Oncle Soul in april terug naar TivoliVredenburg

Ben l’Oncle Soul keert terug naar Nederland. De succesvolle Franse soulzanger speelt op een exclusieve show in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht.

De charmante Ben l’Oncle Soul mengt sfeervolle retro-soul met Motown en doet daar een vleugje Frankrijk bij. In 2010 verwerft hij bekendheid met zijn vrolijke vertolking van ‘Seven Nation Army’ van The White Stripes, die flink wordt opgepikt door internationale radiostations.

Zijn grote Nederlandse doorbraak volgt in 2011 met een uiterst succesvol optreden op het Eurosonic Noorderslag festival in Groningen. Sindsdien staat Ben l’Oncle Soul garant voor razend enthousiaste zalen, met als laatste wapenfeit een memorabele show in een uitverkochte Grote Zaal in TivoliVredenburg in 2017.

Met zijn onlangs verschenen EP ‘Ben.’ breidt Ben l’Oncle Soul zijn discografie uit met nieuwe muziek in de voor hem zo kenmerkende retro soul stijl, voor het eerst sinds zijn succesvolle album ‘Under My Skin’ uit 2016. Op 28 April 2020 staat hij in TivoliVredenburg.