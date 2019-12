Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Midge Ure in het Paard.

Concerttip donderdag 19 december: Midge Ure in het Paard

‘Reap the Wild Wind’, ‘Dancing With Tears in My Eyes’, ‘Love’s Great Adventure’ en uiteraard het tijdloze ‘Vienna. Als lid van zowel Ultravox als van Visage kun je Midge Ure met recht een sleutelfiguur in de New Wave noemen. In beide bands speelde hij een cruciale rol in de opmars van de synthesizers in populaire muziek. 2019 geldt als het jaar waarin het 40 jaar geleden is dat Midge Ure toetrad tot Ultravox, en samen met zijn Band Electronica brengt hij voor het eerst in 40 jaar tijd het gehele album ‘Vienna’ integraal naar het podium. Daarbij is dit ook de allereerste keer dat veel nummers van zijn eerste band Visage live te horen zijn.

Het einde van de 70’s was een roerige tijd in Groot Brittanie. Politiek en cultureel was er een grote verandering op komst, en ook de muziek doorstond een gedaantewisseling. De dominante gitaarsound van rock en punk nam een stapje terug, en synthesizers traden naar de voorgrond. Ure stond met meerdere groepen (o.a. The Richs Kids met oud-Sex Pistol leden en als gitarist in Thin Lizzy) in het centrum van de popmuziek, maar tussendoor vond hij ook tijd om een ander monumentaal moment vorm te geven in de muziekgeschiedenis. Samen met Bob Geldof schreef hij ‘Do They Know It’s Christmas?‘, wat op 25 november 1984 door 36 artiesten werd opgenomen en wereldwijd humanitaire hulp weer op de kaart zette.