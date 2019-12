19 december, de verjaardag van Limahl

Vandaag viert Christopher Hamill, geboren op 19 december 1958 te Pemberton, Wigan, zijn 61e verjaardag. De naam Christopher Hamill zegt jullie waarschijnlijk niet veel, maar als ik zijn artiestennaam noem, Limahl (wat overigens een anagram is van zijn achternaam Hamill), gaat er waarschijnlijk wel een lichtje branden. In de jaren ’80 had hij met de band Kajagoogoo een aantal flinke hits, waaronder ‘Ooh to be Ah’, ‘Big Apple’, ‘Turn Your Back On Me’, en natuurlijk hun nummer 1 hit ‘Too Shy’. In december 1985 stopte Kajagoogoo ermee waarna Limahl een korte maar succesvolle solo carrière startte. Hij had een grote hit met de single ‘The Never Ending Story’, de themesong van de gelijknamige film.