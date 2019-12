Danny Vera en Drive By Truckers op Ribs & Blues 2020

De hoogste nieuwe binnenkomer in de top 2000 ooit staat op zaterdag 30 mei 2020 op de Mainstage van Ribs & Blues. Danny Vera heeft met ‘Rollercoaster’ zijn definitieve doorbraak naar het grote publiek te pakken. De boekers van Ribs & Blues waren echter al lang overtuigd van zijn kwaliteiten. In 2018 stond Vera ook al in Raalte op de planken met zijn uitstekende begeleidingsband.

De line up van Ribs & Blues 2020 krijgt al meer vorm. Op 1e Pinksterdag komt gitaarbeul JULIAN SAS werk van Jimi Hendrix spelen. Liefhebbers van Herman Brood, Cuby en Sweet d’ Buster kunnen uitkijken naar STILL BELIEVE, een initiatief van drummer Hans Lafaille met o.a. Erwin Java, Herman Deinum en Bertus Borgers. Hele stevige bluesrock komt van de Engelse gitarist DANNY BRYANT die niemand minder dan Walter Trout als vriend en mentor heeft. Ook Ralph de Jongh komt Pinksterzondag met zijn band naar Raalte. Voor de tweede Pinksterdag zijn ook al mooie namen bevestigd. THE BAND OF FRIENDS featuring Davy Knowles laat het werk van wijlen Rory Gallagher herleven.

De afsluiter op maandag wordt de Amerikaanse topact DRIVE BY TRUCKERS. De groep onder aanvoering van Mike Cooley en Patterson Hood is al meer dan 20 jaar een begrip in de geschiedenis van roots en americana. Door gitaren gedreven, in een stevig bed van bas en drums, worden songs de wereld in geslingerd die bol staan van maatschappelijke betrokkenheid. Traditioneel is op de maandag een podiumplek gereserveerd voor de winnaar van The Dutch Blues Challenge. Die gaat naar de DAVE WARMERDAM BAND. Meer namen zullen binnenkort volgen.

Al bijna 25 jaar lang is Ribs & Blues in Raalte gratis toegankelijk tijdens de beide Pinksterdagen. Het afgelopen jaar werd zelfs de ‘betaalde zaterdag’, met Blackberry Smoke, Gov’t Mule en My Baby nog entreevrij gemaakt tot verbazing van veel bezoekers. Ook de komende editie van Ribs & Blues is alle dagen gratis toegankelijk!

Ribs & Blues, Pinksterweekend in Raalte

Zaterdag 30 mei, zondag 31 mei en maandag 1 juni 2020

Met o.a. DANNY VERA- JULIAN SAS PLAYS HENDRIX- DANNY BRYANT-STILL BELIEVE- RALPH DE JONG-BAND OF FRIENDS ft. Davy Knowles- DRIVE BY TRUCKERS- DAVE WARMERDAM BAND