Het grote songfestivalfeest, een guilty pleasure onder de songfestival fans

Het grote songfestivalfeest is voor songfestival liefhebbers. Er hebben nog nooit zoveel winnaars en deelnemers opgetreden tot op 15 december, zo stonden er maar liefst 40 acts op de bühne. Er waren ook een aantal afzeggingen zoals Willeke Alberti en Dima Bilan. Dat betekende niet dat het feest bedorven was. De winnaar van 2019 was er helaas niet bij. Diegene die wel van de partij waren; Emmelie de Forest, Loreen, Netta, Teach-In, Ruth Jacott, Keiino, Sergey Lazarev en meer fantastische acts. De presentatie werd verzorgd door Cornald Maas en Edsilia Rombley, ook hadden Emma Wortelboer, Buddy Vedder en Tim Douwsma en kleine rol in het grote songfestivalfeest.

De Ziggo Dome was niet helemaal gevuld, zo waren er lege plekken over op de 2de ring. Op de vloer en eerste rang zat het wel goed vol. De vloer was helemaal gevuld met vlaggetjes van alle landen, drag queens, normale outfits en er waren verschillende nationaliteiten aanwezig. Het was echt een festival voor iedereen, voor jong en oud. Het publiek werd opgewarmd door een dj set. Het podium zag er prachtig uit; een catwalk, beeldprojecties, een trap naar beneden en een kroonluchter. Dit was hetzelfde podium als het muziekfeest van het jaar, de dag ervoor.

De show werd afgeteld door beeldprojecties van afgelopen jaren; alle hoogtepunten en winnende nummers werden afgespeeld. Het nummer ‘You’re The Only One’ begon, Sergey begon te zingen. Het publiek was enthousiast op zijn komst naar het feest. Goed nummer om het publiek wakker te maken en hen te enthousiasmeren. Later op de avond zong hij het nummer ‘Scream’, waarbij hij een noot miste maar zichzelf snel herpakte.

De nerveuze Edsilia kwam het podium op lopen om het publiek toe te spreken, “Ik ben bloednerveus maar het zo leuk vanavond” vertelde ze aan het publiek. Vlak erna kondigde ze Ruslana aan die het nummer ‘Wild Dances’ ten gehore bracht in vuur en vlam. Dit was een goed diva optreden; zo bracht ze vuur, choreografie en entertainde ze het publiek uitstekend. Cornald Maas werd erbij geroepen vanuit de nagebootste green room. Hij praatte over het presentatie trio voor het songfestival 2020. Wat precies was slecht verstaan; audio tijdens de acts was goed verstaanbaar maar tijdens presenteren stond het aardig zacht.

In 1998 was Dana International de winnares, het publiek was enthousiast bij haar entree op het podium. Er werd helaas geplaybackt op het nummer, ondanks dat zong het publiek heerlijk mee. Sandra Kim zong het nummer ‘J’aime la vie’, het publiek filmde het optreden. Kim vroeg of het publiek wilde meeklappen op het nummer. Er werd weer omgeschakeld naar de green room waar Maas praatte met Lenny Kuhr, Ruth Jacott en Teach-In.

Cornald Maas kondigde Buddy Vedder aan die Edsilia Rombley aankondigde. Ze zong ‘Hemel En Aarde’ en ‘On Top Of The World’ waarbij ze laat zien dat ze naast een geweldige presentatrice ook een goede zangeres is. Heerlijk nuchter zette ze de dansers ook in een spotlight. Teach-In maakte er een feestje van met het nummer ‘Ding-A-Dong’, iedereen zong en danste mee. Ze sloten af met deze woorden ‘’Wij hebben het volkslied gezongen’’.

Emma Wortelboer was vereerd om deze grote winnares aan te kondigen; Emmelie de Forest zong ‘Only Teardrops’. De jonge garde ging uit zijn dak, Emmelie genoot van het optreden, zong even goed als op de plaat. Dit is een terechte winnaar, dat heeft ze bewezen. Eimear Quinn zong een opera nummer ‘The Voice’ met een prachtig decor om haar heen. Dit was een van de 7 winnaressen vanuit Ierland die het songfestival heeft gewonnen. Edsilia verteld dat het bijzonder is dat er zoveel winnaars bij elkaar zijn gekomen. Helena vond het jammer dat ze niet aanwezig kon zijn, ze had een video ingesproken en zong vanuit The Voice Of Greece.

Keiino zong ‘Spirit In The Sky’, het publiek sprong en zong luidkeels mee. Het geluid stond weer zachter tijdens de act. Netta maakte het publiek gek met het nummer ‘Toy’ met vuurwerk. Serhat wist hoe hij een feestje moest maken in de Ziggo Dome met ‘Say Na Na Na’, zijn zangkunst was niet erg op hoog niveau maar entertainen kan hij zeker. Loreen sloot de avond af met een euforisch optreden, het nummer ‘Euphoria’ zong ze steengoed. Helaas werd de moderne dans niet toegevoegd aan dit prachtig nummer.

Het grote songfestivalfeest is een guilty pleasure onder de songfestival fans, Edsilia heeft zichzelf bewezen als een uitstekende presentatrice voor het songfestival volgend jaar. Het was een historische avond vol met herinneringen van afgelopen jaren, decennium en aankomend jaar.

Foto’s (c) Armelle van Helden / Maxazine