Rapper Snelle kondigt grootste soloconcert ooit in AFAS Live aan

Lars Bos, beter bekend als Snelle, kondigde gisteren zijn grootste soloconcert tot nu toe aan. De rapper staat op 17 oktober 2020 voor het eerst op eigen kracht in AFAS Live, Amsterdam.

2019 is onmiskenbaar het jaar van Snelle. Op 24 oktober dit jaar verscheen zijn album ‘Vierentwintig’, die binnen één dag de gouden status behaalde en inmiddels al meer dan 126 miljoen keer is gestreamd. Op het album staan onder andere de hits ‘Reünie’ en ‘Lippenstift’ een samenwerking met Marco Borsato en John Ewbank. Beide nummers stonden op #2 en #3 in de Nederlandse Top 40 waarmee Snelle de eerste Nederlandse artiest is die ooit met twee nummers tegelijk in de top 3 stond en zich hiermee in een rijtje artiesten mag scharen als Justin Bieber en Ed Sheeran. Daarnaast won hij in oktober ook de MTV EMA Award voor Best Worldwide Act en ontving hij maar liefst drie Edison nominaties.

Snelle, die afgelopen zaterdag zijn uitverkochte ‘24/7 tour’ afrondde in de Melkweg, geeft aan dat hij klaar is voor het grote werk: “Het was geweldig om te kunnen touren door heel Nederland. We stonden in bomvolle zalen met fans die allemaal mijn nieuwe muziek mee konden zingen. Fantastisch! Ik kan niet wachten om in oktober in AFAS te staan.”

De successen van een van de populairste muzikanten van dit moment smaken naar meer en dus is een soloconcert in AFAS een logisch vervolg. De rapper zal, onder begeleiding van zijn eigen ‘Lieve Jongens Band’ een compleet nieuwe show neerzetten. Zijn muzikaliteit zal gecombineerd worden met een indrukwekkende productie vol verrassingen. “Ik ga iets doen wat ik nog niet eerder heb gedaan. Een soloconcert in de AFAS Live met volledige band en ik kan alvast beloven tegen die tijd ook weer veel nieuwe muziek te hebben om live te kunnen performen. Ik kan niet wachten, het wordt een groot spektakel!” aldus Snelle.