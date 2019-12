Guus Meeuwis, Krezip en Danny Vera staan op Tuckerville

Guus Meeuwis, Krezip, Danny Vera en Suzan & Freek reizen op 12 september 2020 af naar het Twentse festival Tuckerville. Dat maakte Ilse DeLange bekend. De zangeres speelt zelf vanzelfsprekend ook weer op haar eigen Tuckerville.

Breed muzikaal programma

De Nederlandse comeback-sensatie Krezip komt naar Tuckerville. De band keerde dit jaar na 10 jaar afwezigheid terug met een groots optreden op Pinkpop en drie uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Nu reist de band af naar Het Rutbeek. Dat geldt ook voor Guus Meeuwis, die al jaren hoog in de wensenlijstjes van de Tuckerville-bezoekers naar voren komt. Tuckerville zou Tuckerville niet zijn, wanneer er niet ook veel ruimte is voor smaakmakers uit uit de roots-, country- en Americana-genres. Zo maken Christopher Paul Stelling, Ida Mae en Daniel Donato hun opwachting. De komende maanden worden nog meer optredende artiesten bekendgemaakt.

Ilse DeLange: “Dit wordt de 4e editie van Tuckerville op het Rutbeek, en langzaam maar zeker groeien we toe naar het worden van een traditie! Dit kan alleen maar door jullie, de fans van Tuckerville, die ons festivalterrein vullen met enthousiasme en daarmee creëren we een super sfeer! Ik hoop jullie dan ook wederom te verwelkomen op het Rutbeek op 12 september! Mocht je nog een leuk kerstcadeautje zoeken voor iemand dan zijn er ‘early bird’ tickets beschikbaar tot 31 december, wees er snel bij!”

Ruimere terreinopzet

Op het festivalterrein worden komend jaar flink wat verbeteringen doorgevoerd. Het terrein wordt bijna anderhalf keer zo groot en biedt daarmee meer ruimte voor zitgelegenheid en een grotere selectie van foodtrucks en randprogrammering. Vaste waarden als The Barn, Kidsville en de Nozem Eagle Bar keren vanzelfsprekend terug.

Tuckerville

Sfeer en muziek staan voorop op Tuckerville. Een afwisselend en breed muziekprogramma met folk- en Americana-invloeden, aangevuld met een uitgebreid aanbod aan vers bereid eten, een area voor de jongere festivalgangers en een prachtig natuurgebied als decor zorgen ervoor dat bezoekers van elke leeftijd zich thuis zullen voelen. Afgelopen jaar was het festival met 17.500 bezoekers uitverkocht.