Epica En Apocalyptica samen in concert in Afas Live

Op vrijdag 11 december 2020 komt de symfonische metalband EPICA met Apocalyptica voor een concert naar AFAS Live in Amsterdam. Het is EPICA’s grootste show tot nu toe in Nederland. De band rondom mezzo-sopraan Simone Simons groeide in 18 jaar tijd uit tot een even populaire als gerespecteerde act van internationaal formaat met wereldwijd vele honderdduizenden trouwe fans. Op Facebook bijvoorbeeld heeft EPICA maar liefst 2.2 miljoen volgers en video ‘Cry For The Moon’ heeft meer dan 37,5 miljoen views op YouTube.

Meerdere van EPICA’s albums piekten hoog in de albumcharts in onder anderen de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, België en Nederland. Wereldwijd heeft de band al meer dan 1 miljoen albums verkocht en het (7e) studio-album ‘The Holographic Principle’ uit 2016 eindigde zelfs op positie #22 van de world sales charts.

Inmiddels is EPICA een van Nederlands grootste muzikale exportproducten, iets wat het verkrijgen van de Buma ROCKS! Export Award in 2015 onderschrijft. De band is over de hele wereld een graag geziene live-act. Van Europa tot de VS en van Azie tot Midden- en Zuid-Amerika betreedt de band de podia van de meest prestigieuze clubs en festivals.

Vorige week werd het boek(werk) ‘The Essence of EPICA’ uitgebracht. Het is een liefdevol gemaakt boek met onder meer zeldzame foto’s, memorabilia en persoonlijke en openhartige verhalen verteld door de band.

Voor het najaar van 2020 staat een nieuw EPICA album gepland. De show in AFAS Live bevat dus zonder twijfel veel nieuw werk. En met een nieuwe indrukwekkende productie wordt het een spektakel zoals we nog nooit eerder bij EPICA hebben gezien.

Het Finse trio Apocalyptica werd bekend door hun covers van o.a. Metallica en Slayer. Heavy metal gespeeld met alleen cellos en drums, maar zonder gitaar. Het maakt de band een van de meest aparte, maar ook populairste metalbands ter wereld. Ook Apocalyptica heeft een nieuw album aangekondigd. Op 10 januari verschijnt het negende studioalbum ‘Cell-0’.