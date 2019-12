Eerste vijf namen voor Sniester 2020 bekend

Den Haag zet zich schrap voor een nog hardere editie van stadsfestival Sniester op 22 en 23 mei. Met de aankondiging van DOOL, Show Me The Body (USA), The Homesick, Heavy Lungs (UK) en Saint Agnes (UK) zet het festival de toon voor wat belooft een rockend en rammelende line-up te worden.

Stadsfestival Sniester begon in 2013 als droomproject van een paar bevriende Haagse programmeurs met het doel om alleen acts met een onversneden rauwe energie die elke bezoeker hard in het gezicht/hart/de onderbuik raakt. Vandaag is Sniester is hét Haagse muziekfestival voor alles wat rockt, ongeacht genre. De podia vind je verspreid door de stad. Van poppodium Paard en De Zwarte Ruiter tot koffietentjes, galleries, theaters, kelders en foyers. Sniester biedt een grootschalig programma op intieme locaties.

Met leden van The Devil’s Blood en Ryanne van Dorst up front, is DOOL snel op weg Nederlands grootste harde band te worden. Voeg daar een exclusieve show van het uit NYC afkomstige Show Me The Body aan toe, een band die door NME omschreven als ‘The worlds most terrifying live band” en de toon voor Sniester 2020 is gezet, geramd, in steen gegoten. Ook Het Nederlandse The Homesick gaat lekker. De band tekende zojuist een contract bij het legendarische Sub Pop (die ons o.a ‘Bleach’ van Nirvana bracht) en Britse bands Heavy Lungs en Saint Agnes hebben vermoedelijk ook een shitload aan energie met alle Brexit-emoties nog vers in het hart. Al met al een veelbelovende line-up voor liefhebbers van rauw, energiek en alternatief.