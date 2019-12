Eerste namen voor Sjock bekend gemaakt

Op 10, 11 en 12 juli 2020 vieren liefhebbers van punk- en garagerock; rockabilly; surf; rock-‘n’-roll en van aanverwante muzikale genres weer hun jaarlijkse hoogmis. Dat weekend vindt namelijk de 45e editie van Europa’s meest authentieke, sfeervolle en sympathieke festival plaats op Poeyelhei Gierle nabij Turnhout: Sjock, het best bewaarde geheim van alle Benelux festivals.

Vandaag maakt de organisatie de eerste reeks bevestigde namen bekend: Social Distortion (USA), The Blasters (USA), Phil Campbell And The Bastard Sons Plays Motörhead (UK), The Sadies (CAN), Slacktone (USA), Uncle Bard and the Dirty Bastards (NL), Neighborhood Brats (USA), Vandoliers (USA), Arsen Roulette (USA), The Ragtime Rumours (NL).

De laatste drie edities verkocht Sjock uit. Duizenden bezoekers uit heel Europa trokken naar het zonovergoten Belgische rock-‘n-roll-Mekka in Gierle om te watertanden bij onder meer (in 2017:) The Hellacopters; Bad Religion, The Living End, Nashville Pussy, Zeke, New Bomb Turks, Rocket From The Crypt; (in 2018:) MC50, Descendents (US), Pennywise (US), Dead Kennedys (US), Turbonegro (NO), The Mummies (US), The Bronx (US), Dwarves (US); (dit jaar:) The Hives (SWE), Flogging Molly (US), The Hellacopters (SWE), Gluecifer (NOR), CJ Ramone (USA), King Khan and the Shrines (DE), The Rumjacks (AUS).

SJOCK: DRIE DAGEN, DRIE PODIA

Sjock, het oudste nog bestaande alternatieve én onafhankelijke festival van België viert komend jaar zijn 44e verjaardag en is al sinds jaar en dag een initiatief van de vrijwilligers van Jeugdhuis ‘t Hoekske in Gierle. Het is de oervader van festivals als Groezrock, Jera On Air, Speedfest en ScumBash. In al die jaren tijd is het evenement uitgegroeid tot een uniek festival, waar Rock met de grote R centraal staat. Sjock scheidt zich af van de mainstream-waanzin en kiest bewust voor rock-‘n ‘-roll in de originele betekenis van het begrip.