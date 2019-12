Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: BLØF in Paradiso.

Concerttip woensdag 18 december: BLØF in Paradiso

BLØF groeide de afgelopen 25 jaar uit tot één van de succesvolste popgroepen van Nederland. Met hits als ‘Liefs Uit Londen’, ‘Dansen Aan Zee’, ‘Aan De Kust’, ‘Alles Is Liefde’ en ‘Mannenharten’ is de band natuurlijk niet meer weg te denken uit de vaderlandse popgeschiedenis. BLØF gaat regelmatig interessante samenwerkingen aan, zoals met Counting Crows voor de grote hit ‘Holiday In Spain’. De Zeeuwen ontvingen door de jaren heen talloze awards en gaven vele memorabele optredens.

In 2017 verscheen het album ‘Aan’, welke volgens de band hun meest kleurrijke plaat sinds ‘Umoja’ is. Op dat twaalfde studio-album staat ook de samenwerking met Geike Arnaert ‘Zoutelande’, de grootste hit die BLØF ooit uitbracht. Vrijwel jaarlijks sluit BLØF hun jaar af met meerdere eindejaarsconcerten in Paradiso, en dit jaar is daarop geen uitzondering.