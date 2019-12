The Golden Glows lanceert nieuwe single ‘Banks of The Ohio’

‘Banks of The Ohio’ is de tweede single van The Golden Glows’ nieuwe studio-album. Na een fenomenale concertresidentie in Ancienne Belgique in Brussel rond ‘The Anthology of American Folk Music’ bracht deze folkband de bijbel van de Amerikaanse folk naar de 21e eeuw, met een nieuw album, genaamd ‘The Songbook of Harry Smith’, dat gereleased werd op 2 oktober 2019.

The Golden Glows is een akoestisch trio uit Antwerpen dat straalt als een ondergaande zon. Hun warme driestemmigheid blaast nieuw leven in lang vervlogen melodieën. Met één gitaar en drie stemmen creëert de groep al meer dan een decennium verrassende popavonturen.

‘Banks of the Ohio’ is een Amerikaanse murder ballad uit de negentiende eeuw. De song is een absolute klassieker in het bluegrass genre, maar oogstte door de jaren heen ook veel succes in de pop. Onder meer Johnny Cash, Dolly Parton, Joan Baez en Olivia Newton John zetten hun stempel op het nummer. Nu is er dus de versie van The Golden Glows.

Willie, een jongeman, wandelt samen met zijn geliefde langs de oevers van de Ohio rivier. Als die zijn huwelijksaanzoek weigert, steekt hij haar neer in blinde woede en gooit haar lijk in de rivier. Thuisgekomen toont hij berouw over zijn vreselijke daad. De Glows houden zich aan de originele tekst, maar draaien de geslachten om. In deze versie van de ‘Banks of the Ohio’ wordt de misdaad gepleegd door een vrouw, hier vertolkt door Nel Ponsaers en Katleen Scheir.

Gesteund door virtuoze keys en onvoorspelbaar donderende drums, brengen The Golden Glows de ‘Banks of The Ohio’ helemaal naar de 21e eeuw. Twee gouden damesstemmen kruipen in de huid van het hoofdpersonage. De toon is bedrieglijk kalm. Maar onder het kabbelende oppervlak van de rivier, schuilt een pikdonker lied over jaloezie, moord en berouw. Het contrast tussen licht en donker, hoopvol en melancholisch, typeert de hele ‘Songbook of Harry Smith’, het nieuwste album van The Golden Glows.