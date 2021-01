Kalado begint 2021 zomers met ‘The Produck’

Kalado is terug met de release van ‘The Produck’; Kalado’s nieuwste project dat aan zijn inmiddels uitgebreide catalogus met singles kan worden toegevoegd. Met een clip die is opgenomen op enkele van de meest exotische strandlocaties aan de noordzijde van Jamaica, verleiden de dames de ogen van het publiek met hun verleidelijke aanwezigheid en uitdagende dansbewegingen, aangevuld met Kalado’s oorgasmische melodie├źn, grappige teksten en unieke stijl.

Onbetwist de meest meeslepende en uitdagende video die in lange tijd is uitgebracht en afkomstig is van de Dancehall-broederschap. Kalado’s ‘The Produck’ is een video die je gezien moet hebben. Maar ook zonder de clip is de muziek van Kalado een lekkere zomerse hit. En dat in de warmste winter in tijden!