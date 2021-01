Voor de 19-jarige DBQ uit New Jersey gaat 2021 lekker van start, met de release van zijn nieuwe single ‘Goals’. In de eerste drie dagen na release ging het al hard met de track en dat is maar goed, want het complete album ‘Up Next’ komt er aan.

‘Up Next’wordt op het moment afgemaakt en zal de fanbase van DBQ de komende tijd positief verrassen. Voor nu is het ‘Goals’ waar de fans het mee moeten doen…