Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn voorlopig niet meer mogelijk, dit door de verscherpte maatregelen. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Bryan Ferry.

De voormalig frontman van Roxy Music, Bryan Ferry scoorde met de band Roxy Music een aantal grote hits als ‘More Than This’, ‘Kiss and Tell’ en ‘Let’s Stick Together’. Als soloartiest is Ferry minstens zo succesvol als in zijn beste dagen bij Roxy Music. Hij bracht in totaal vijftien soloplaten uit, waarvan ‘Boys and Girls’ (1985), met daarop het monumentale ‘Slave To Love’, de nummer 1 positie in de Britse charts behaalde.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Bryan Ferry live @ Glastonbury Festival (2014).